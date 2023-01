Das DFB-Pokal-Achtelfinale mit u.a. Union Berlin – VfL Wolfsburg heute live auf Sky

Nur vier Siege trennen die 16 verbliebenen Mannschaften vom Triumph in Berlin, wo am 3. Juni das Finale des DFB-Pokals ausgetragen wird. Im anstehenden Achtelfinale sind die Klubs der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga unter sich. Vier Mal kommt es in dieser Spielrunde zu Duellen zwischen zwei Erstligisten, außerdem zu einem Zweitliga-Duell und drei Paarungen zwischen Mannschaften beider Ligen.

Nur Sky überträgt in den kommenden beiden Wochen alle acht Begegnungen live

An allen vier Spieltagen berichtet Sky jeweils dienstags und mittwochs ab 17:45 Uhr live vom frühen und ab 20:15 Uhr vom späten Spiel

Die Partien zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Bayern München (1. Februar) sowie dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (8. Februar) können Sky Q Kund:innen live auch auf Sky Sport UHD erleben

Erstmals wird das Achtelfinale in dieser Saison über zwei Wochen verteilt ausgetragen. Die ersten vier Begegnungen stehen an diesem Dienstag und Mittwoch auf dem Programm, die übrigen vier Partien nächste Woche. Sky überträgt alle acht Spiele live. An allen vier Spieltagen meldet sich Sky jeweils ab 17:45 Uhr live von der frühen Partie des Abends, ab 20:15 Uhr folgt dann jeweils die Live-Übertragung des späten Spiels.

Den Auftakt machen an diesem Dienstag ab 17:45 Uhr der SC Paderborn und der VfB Stuttgart (Kommentator: Wolff Fuss). Der heimstarke Zweitligist konnte in der 2. Runde Werder Bremen ausschalten und will gegen Stuttgart, das letztmals 2016 das Viertelfinale erreichen konnte, für die nächste Überraschung sorgen. Im Anschluss ab 20:15 Uhr treffen mit Union Berlin und dem VfL Wolfsburg (Kommentator: Marcus Lindemann) zwei der Mannschaften der Stunde aufeinander: Kapitän Christopher Trimmel steht mit Union nach drei Siegen seit der WM-Pause auf Platz zwei der Deutschen Bundesliga, Patrick Wimmers „Wölfe“ waren bis zum 1:2 am Samstag in Bremen elf Pflichtspiele ohne Niederlage. Moderator Michael Leopold führt durch den Pokalabend.

Das Achtelfinale des DFB-Pokals live bei Sky

Dienstag, 31. Jänner:

17:45 Uhr: SC Paderborn – VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event

20:15 Uhr: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

Bild: Imago