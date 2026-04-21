Das DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch & Donnerstag live bei Sky

Bayern München und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer treffen am Mittwoch im Pokal-Halbfinale auf Bayer Leverkusen – um 20:45 Uhr live bei Sky

Am Donnerstag empfängt Titelverteidiger VfB Stuttgart den SC Freiburg um 20:45 Uhr – live zu sehen bei Sky

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Der DFB-Pokal geht in die entscheidende Phase. Vier Teams sind noch im Wettbewerb und duellieren sich um einen Platz beim Endspiel im Berliner Olympiastadion. Den Anfang machen am Mittwochabend die Bayern. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist um 20:45 Uhr auswärts bei Bayer Leverkusen gefordert. Dieses Duell gab es schon letztes Jahr, dort setzte sich im Achtelfinale die Werkself mit 1:0 durch. Stellen die Leverkusener den Münchnern auch dieses Jahr ein Bein oder ziehen die Bayern das erste Mal seit 2020 wieder in das Finale ein?

Einen Tag später ist Titelverteidiger Stuttgart im Einsatz. Der VfB hat um 20:45 Uhr den SC Freiburg zu Gast. Im Viertelfinale bekamen es beide Teams mit Zweitligisten zu tun. Während sich die Stuttgarter gegen Holstein Kiel souverän mit 3:0 durchsetzen konnten, rang der Sportclub Hertha BSC erst im Elfmeterschießen nieder. Bekommen die Schwaben die Chance auf die Titelverteidigung oder zieht Freiburg zum zweiten Mal in ihrer Geschichte in das DFB-Pokal-Finale ein?

Das Halbfinale des DFB-Pokals live bei Sky:

Mittwoch

20:45 Uhr: Bayer Leverkusen – FC Bayern München live auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix, Sky Sport News, Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Donnerstag

20:45 Uhr: VfB Stuttgart – SC Freiburg live auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Mix, Sky Sport News, Sky Sport 2 und Sky Sport UHD

Artikelbild: Imago