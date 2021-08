Das Duell der Champions: Der UEFA Supercup – FC Chelsea vs. FC Villarreal morgen live bei Sky

Das Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den UEFA Europa League-Sieger am morgigen Mittwoch ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Nach dem UEFA Supercup steht Salzburg im Fokus: Sky zeigt beide Duelle des österreichischen Meisters gegen Bröndby im UEFA Champions League Play-off live

Alle 420 Spiele der drei UEFA Klub-Wettbewerbe zukünftig komplett nur bei Sky

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Dazu sichert sich Sky die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und zeigt 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Sky feiert die Saison 2021/22 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Wien, 10. August 2021 – Im Duell des UEFA Champions League Siegers gegen den Gewinner der UEFA Europa League kommt es am morgigen Mittwoch zum Aufeinandertreffen des FC Chelsea mit dem FC Villarreal. Sky überträgt den UEFA Supercup live aus Belfast.

Für Thomas Tuchel, den Coach der Blues, bietet sich nach seiner erfolgreichen Auftaktsaison bei Chelsea die nächste Chance auf einen Titel. Ihm gegenüber steht mit Unai Emery der absolute Experte der UEFA Europa League. Der Spanier gewann den Bewerb in der Vorsaison nun zum bereits vierten Mal. Für beide Teams ist der UEFA Supercup das erste Pflichtspiel der Saison, bevor die Meisterschaften am kommenden Wochenende starten. Wer sich den ersten internationalen Titel der Saison sichert, ist morgen ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. David Eder kommentiert die Partie.

Sky zeigt beide Duelle der Salzburger im UEFA Champions League Play-off live

Der Grundstein für den Aufstieg kann am Dienstag, 17. August, beim Heimspiel in Salzburg gelegt werden. Ob die Salzburger dem Traum von der erneuten Teilnahme an der Königsklasse einen Schritt näherkommen, verfolgen Sky Seher:innen ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria live mit. Die Entscheidung fällt am Mittwoch, den 25. August in Bröndby. Das Finale um die UEFA Champions League-Gruppenphase wird wie das Hinspiel ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria übertragen. Zudem zeigt Sky auch alle weiteren Spiele des UEFA Champions League-Play-offs live als Einzelspiel sowie in der Original Sky Konferenz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky sichert sich auch die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League komplett

Die Vereinbarung umfasst alle 282 Spiele der Gruppenphase der Wettbewerbe UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League inklusive der K.o.-Phase, der beiden Finalspiele und Playoff-Begegnungen. Sky erwirbt die Rechte an 282 Live-Spielen, davon 252 Spiele exklusiv. Sky zeigt an jedem Spieltag unter anderem alle österreichischen Einzelspiele sowie die Endspiele der beiden Wettbewerbe live.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Der UEFA Supercup live bei Sky:

Mittwoch, 11. August 2021

20:45 Uhr

FC Chelsea – FC Villarreal, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: David Eder

Artikelbild: Imago