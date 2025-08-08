„Das Ergebnis tut uns weh“ – Rapid ärgert sich über verpassten Heimsieg

Trainer Peter Stöger hat beim 2:2 seiner Rapid-Truppe in der Conference-League-Qualifikation gegen Dundee United viele positive Dinge erkannt.

„Ich finde, es war eine ordentliche Vorstellung“, sagte der Wiener am Donnerstagabend nach einem aufreibenden Heimspiel. „Es war vieles dabei, das okay war aus unserer Sicht. Wir haben nächste Woche die Chance, das Spiel dort zu gewinnen.“ Bei Rapid habe sich etwas entwickelt seit den ersten Pflichtspielen der Saison.

In den vergangenen zehn Tagen sei etwas entstanden innerhalb der Gruppe, betonte Stöger. Die Spieler würden sich nun schon besser kennen, was dem Verständnis auf dem Platz freilich dienlich ist. „Aber es ist ein Ergebnissport, und das Ergebnis tut uns heute weh“, stellte er klar. „Es ist das, was ich gesagt habe. Dass es keine leichte Runde ist, kein leichtes Los, habe ich immer gesagt, und das hat man alles gesehen.“

Effizienz versus Chancen-Verschleudern

Dundee United sei zudem „sehr effizient“ gewesen, meinte Stöger. „Wir haben etliche Torchancen herausgespielt, wir haben aus den Torchancen zwei Tore gemacht und aus drei, vier gefährlichen Situationen, die der Gegner in unseren Defensivbereich vorgefunden hat, haben sie auch zwei Tore gemacht.“

Am Abwehrverhalten gegen die robusten, dennoch agilen und schnellen Gäste hatte der Cheftrainer nicht viel auszusetzen. „Da kannst du viel herumreden, aber es ist keiner falsch gestanden. Wir waren halt immer um den Schritt vielleicht ein bisschen zu spät. Und das erste Tor war so, dass er auf der Seite nicht mehr durch darf“, sagte Stöger. „Aber wir werden nicht viel mehr andere Situationen finden, wo wir uns im Defensivbereich schlecht verhalten haben.“

„Noch immer Entwicklungspotenzial“

Bekritteln konnte der 59-Jährige jedoch die Chancenauswertung. „Unsere Möglichkeiten, die wir im Offensivbereich herausgespielt haben, haben wir nicht so verwertet, wie wir uns das vorgestellt haben“, betonte Stöger. „Wir haben nicht annähernd 50 Prozent herausgeholt.“ Er würde daher sagen, „dass natürlich noch immer Entwicklungspotenzial da ist“.

Da Rapid nach der vorigen Saison einen neuen Trainer geholt und zahlreiche Spieler ausgewechselt hat, ist das auch nicht verwunderlich. Allerdings läuft man so Gefahr, erst später im Saisonverlauf richtig in die Gänge zu kommen und riskiert also einen Stolperstart. Die Grün-Weißen sind jetzt gefordert, noch schneller zueinander zu finden, denn bei Sturm am Sonntag und mit dem Rückspiel in Dundee stehen gravierende Prüfungen bevor. Bei einem Verpassen der CoL-Gruppenphase würde es in Hütteldorf definitiv zu rumoren beginnen.

