Das erste Linzer Derby seit 26 Jahren: Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Am kommenden Wochenende wartet das Linzer Derby am Samstag und Salzburg gegen Austria Wien am Sonntag auf die Sky Seher:innen!

Das Linzer Derby LASK – Blau-Weiß am Samstagabend mit dem Sky Experten Alfred Tatar live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Seit 1997 warten die Linzer Fußball Fans auf ein Stadt-Derby in der höchsten Spielklasse. Am kommenden Samstag hat die 26-jährige Durststrecke ein Ende, wenn der LASK den Aufsteiger Blau-Weiß Linz empfängt. Beide stehen nach den ersten Runden der ADMIRAL Bundesliga mit je einem Punkt da. Wer den ersten Sieg feiern kann, kann ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Der Bundesliga-Samstag beginnt bereits um 16:00 Uhr. Der SK Sturm will gegen Austria Klagenfurt im Heimspiel einen Sieg einfahren und in der Liga weiterhin makellos bleiben. Ob dies gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zeitgleich geht es auch in Kärnten zur Sache, wenn der WAC auf Austria Lustenau trifft. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen. Beide Spiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 angeboten.

Salzburg – Austria Wien am Bundesliga-Sonntag mit dem Sky Experten Hans Krankl live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Sonntag warten ab 16:00 Uhr drei Parallel-Spiele auf die Zuseher:innen bei Sky. In Salzburg empfängt der Meister die Wiener Austria. Können die Veilchen den Mozartstädtern die erste Niederlage zufügen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich trifft der SK Rapid auf den TSV Hartberg. Ob die Hütteldorfer den zweiten Heimsieg in Folge feiern können, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Außerdem ist die WSG Tirol zu Gast beim SCR Altach. Die Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertagen. Die drei Spiele werden zusätzlich in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Samstag, 12. August 2023

16:00 Uhr:

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

RZ Pellets WAC – SC Austria Lustenau, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

19:00 Uhr:

LASK – FC Blau-Weiß Linz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Sonntag, 13. August 2023

16:00 Uhr:

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid Wien – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Hans Krankl

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Bild: GEPA