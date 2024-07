Das Erstrundenmatch von Dominic Thiem bei den Swiss Open Gstaad heute live & exklusiv bei Sky

Dominic Thiem gegen Juan Pablo Varillas heute im dritten Spiel nicht vor 15:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Wien, 15. Juli 2024 – Der nächste Halt auf der Abschiedstour von Dominic Thiem sind in dieser Woche die Swiss Open Gstaad. Die ehemalige Nummer drei der Welt konnte hier einen der ersten Erfolge seiner Karriere feiern, als er das Turnier 2015 für sich entschied. Neun Jahre nach seinem Triumph wartet nun der Qualifikant Juan Pablo Varillas in der ersten Runde auf den Lichtenwörther. Ob Dominic Thiem in die zweite Runde einziehen kann, ist heute im dritten Spiel nicht vor 15:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

(Beitragsbild: Imago)