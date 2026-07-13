Das Erstrundenmatch von Lilli Tagger in Athen heute live bei Sky

Lilli Tagger gegen Marianna Argyrokastriti heute ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Streame die WTA-Tour mit Sky X

Lilli Tagger setzte sich am gestrigen Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die US-Amerikanerin Sieg 6:0,6:3 durch und steht im Hauptfeld beim WTA250-Hartplatz-Turnier von Athen. Österreichs Tennishoffnung trifft in ihrem Erstrundenmatch auf die Griechin Marianna Argyrokastriti, Nummer 725 der Weltrangliste. Kann Tagger in die nächste Runde einziehen? Die Antwort gibt es heute um 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

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ab 16:30 Uhr: Marianne Argyrokastri – Lilli Tagger live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Michael Ganhör

Bild: Imago