Tagger schafft Sprung in Athen-Hauptbewerb

Lilli Tagger hat sich für den Hauptbewerb des Tennis-WTA250-Hartplatz-Turniers von Athen qualifiziert.

Die 18-Jährige setzte sich am Sonntag in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die US-Amerikanerin Madison Sieg 6:0,6:3 durch. Ein Sieg reichte der ÖTV-Akteurin, da sie als topgesetzte Spielerin zum Auftakt ein Freilos hatte.

Kein Erfolgserlebnis gab es beim ATP250-Event in Umag für Lukas Neumayer, der in der 2. Quali-Runde dem Deutschen Marko Topo 6:7(7),5:7 unterlag.