Messi sorgt für nächsten WM-Rekord

Lionel Messi steht mit Argentinien im WM-Halbfinale und liefert auch bei dieser Weltmeisterschaft herausragende Leistungen ab.

Nachdem er bereits im Laufe des Turniers den bisherigen WM-Torrekord von Miroslav Klose mit 16 Treffern (Messi aktuell: 21 Tore) geknackt hatte, verewigte er sich nun mit dem nächsten Eintrag in den Geschichtsbüchern.

Mit dem Assist beim 3:1-Viertelfinalsieg über die Schweiz auf Alexis Mac Allister zur 1:0-Führung steht Messi jetzt bei zehn Torvorlagen und ist damit alleiniger Rekordhalter bei Weltmeisterschaften. Zuvor hielt der Brasilianer Didi mit neun Vorbereitungen die Bestmarke. Das Besondere bei Messi ist aber: Jede einzelne Vorlage ging an einen anderen Torschützen!

2006, 2010 und 2014 bereitete er jeweils einen Treffer vor. 2018 kamen zwei weitere Vorlagen hinzu, bei der WM 2022 sogar drei. Bei der laufenden Weltmeisterschaft steht Messi bereits bei zwei Assists.