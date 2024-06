Das Erstrundenspiel von Sebastian Ofner beim ATP 500 Turnier in Halle live bei Sky

Sebastian Ofner gegen Zhizhen Zhang heute im zweiten Spiel nach 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Sky zeigt den Rasenklassiker aus Halle von Montag bis Sonntag live auf Sky Sport Austria 1

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Nach der frühen Niederlage zum Auftakt der Rasensaison in Stuttgart startet Sebastian Ofner diese Woche beim ATP 500 in Halle. In der ersten Runde trifft der Steirer auf Zhizhen Zhang, gegen den es noch kein direktes Duell im Einzel gab. Wie sich Österreichs Nummer eins gegen den 27-jährigen Chinesen schlägt, ist im zweiten Spiel nach 12:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

Bild: GEPA