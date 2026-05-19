Das Finale der UEFA Champions League zwischen PSG und Arsenal live bei Sky

Das Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal am Samstag, 30. Mai, ab 17:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich auch in der kommenden Saison 2026/27 185 Spiele inklusive dem Finale live

Streame das Finale live mit Sky X

Wer krönt sich zum Champion von Europa? Die Königsklasse ist auf der Zielgerade. Am 30. Mai kommt es in Budapest zum Endspiel zwischen PSG und Arsenal. Fans sehen das Finale live auf Sky Sport Austria 1.

Das UEFA Champions League Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal live bei Sky

Die Pariser stehen zum zweiten Mal hintereinander im Finale der Königsklasse. Im Halbfinale setzte sich PSG mit 6:5 nach Hin- und Rückspiel gegen den FC Bayern München durch und hält den Traum der Titelverteidigung weiterhin am Leben. Arsenal hingegen strebt den ersten Gewinn der Vereinsgeschichte an. Vor zwanzig Jahren scheiterten die Gunners im Endspiel am FC Barcelona. Ob PSG den Triumph aus dem Vorjahr wiederholen kann oder sich Arsenal erstmals zum Titelträger krönt, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 1.

Sky ist auch in der kommenden Saison Heimat der UEFA Bewerbe

Die Fans erleben auch in der kommenden Saison 2026/2027 insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben. Sky zeigt in Österreich 185 Partien inklusive dem Finale aus der Königsklasse mit den Superstars Harry Kane, Lamine Yamal & Co. live. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League.

Das Finale der UEFA Champions League live bei Sky:

Samstag, 30. Mai:

17:00 Uhr: Paris Saint-Germain – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1

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