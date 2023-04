Das Giganten-Duell: Manchester City vs. Bayern München heute Abend live auf Sky Sport Austria

via

Das Rennen um das UEFA Champions League Finale 2023 in Istanbul geht in die nächste Runde! Sky Sport Austria Seher:innen dürfen sich auf acht packende Partien im Viertelfinale der UEFA Champions League freuen. Das Giganten-Duell am Dienstag: Manchester City gegen Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen)!

Die UEFA Champions League am Dienstag mit Adi Hütter & Didi Hamann beim Giganten-Duell Manchester City gegen Bayern München

In seinem ersten Königsklassen-Einsatz als Trainer des FC Bayern wartet am Dienstag Manchester City auf die Mannschaft von Thomas Tuchel. Der deutsche Rekordmeister möchte die beeindruckende Bilanz dieser UEFA Champions League Saison von acht Siegen aus acht Spielen auch gegen die Sky Blues rund um Erling Haaland fortsetzen. Ob es dem FC Bayern gelingt, die makellose Serie fortzuführen, kann um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden.

Zeitgleich treffen in Portugal Benfica Lissabon und Inter Mailand aufeinander. Das Team von Ex-Salzburg Trainer Roger Schmidt konnte im Achtelfinale den FC Brügge mit dem Gesamtscore von 7:1 bezwingen und bekommt es nun mit den Nerazzurri zu tun, die zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wieder das Halbfinale erreichen könnten. Wer sich im Hinspiel durchsetzt, ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 (mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen) zu sehen.



Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Stargast Adi Hütter & Sky Experte Didi Hamann live auf Sky Sport Austria 1. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Manchester City – FC Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Benfica Lissabon – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

