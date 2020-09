Das große TIPPSPIEL zur U.S. Open Championship

Der am Knie verletzte Brooks Koepka fehlt im Feld der am Donnerstag (täglich live auf Sky) beginnenden 120. US Open der Golfprofis in Mamaroneck bei New York. Und hinter der Leistungsfähigkeit des Superstars Tiger Woods steht ein Fragezeichen. Österreichs Farben halten der Burgenländer Bernd Wiesberger und der Steirer Matthias Schwab hoch, für letzteren ist es sein US-Open-Debüt.

Schwab hatte Anfang August mit Platz drei bei der Barracuda Championship in Truckee (Kalifornien) für Aufsehen gesorgt. “Das war ein Top-Turnier, wo sogar noch mehr möglich gewesen wäre”, erinnerte der 25-Jährige in seinem Blog an dieses “Highlight”. Sein Major-Debüt bei der anschließenden 102. US PGA Championship in San Francisco, wo er den Cut verpasste, ging dann jedoch daneben. Das große TIPPSPIEL zu den US OPEN