Das ist der neue Spielplan der ADMIRAL 2. Liga 2025/26

Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat den Spielplan für die Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga veröffentlicht.

Die genauen Anstoßzeiten werden – wie üblich – in den kommenden Tagen von den Vereinen in den vorgegebenen Zeitfenstern festgelegt.

Seit Einführung der 16er-Liga haben die Klubs die Möglichkeit, die Anspielzeiten innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen selbst zu wählen. Dafür wurden flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag geschaffen, die den Klubs einen bestmöglichen Spielraum bieten und verbunden mit einer Kilometer-Regelung den Spielbetrieb auch als reine Amateur-Mannschaft ermöglichen.

In Abhängigkeit der Fahrtstrecke für die Gastmannschaft und einer möglichen Live-Übertragung setzt jeder Heimklub seine Spieltermine für das erste Halbjahr in den kommenden Tagen an.

Der komplette Spielplan im Überblick:

Foto: GEPA