Das ist die ÖFB-Aufstellung gegen Slowenien

Im letzten Nations-League-Spiel trifft das ÖFB-Team in Wien auf Slowenien im direkten Duell um den Aufstieg in Liga A!

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat in der Startformation für das Heimspiel gegen Slowenien im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg in Kasachstan fünf Änderungen vorgenommen. Links in der Innenverteidigung agiert Maximilian Wöber, der für den ursprünglich für die Anfangself geplanten Gernot Trauner einspringt. Der Feyenoord-Rotterdam-Profi musste wegen eines in der Nacht auf Sonntag aufgetretenen grippalen Infekts kurzfristig passen.

Wöber erhielt den Vorzug gegenüber dem in Kasachstan eingesetzten Kevin Danso. Patrick Pentz hütet anstelle von Alexander Schlager das Tor, Marcel Sabitzer kehrt nach überstandenen Magenproblemen zurück und verdrängt Patrick Wimmer auf die Bank. Marko Arnautovic ersetzt Michael Gregoritsch im Sturm, Linksverteidiger ist Phillipp Mwene und nicht Alexander Prass.

Die Aufstellung des ÖFB-Teams

Bild: GEPA