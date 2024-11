Stilvolles Jubiläum für den ÖFB und das österreichische Nationalteam: Aufgrund der nun 50 Jahre andauernden Partnerschaft mit Ausrüster Puma erhält Österreich ein spezielles Sondertrikot. Dieses wird bereits morgen seine Premiere feiern.



Unter dem Motto „Immer wieder Österreich“ widmet der Ausstatter dem Nationalteam ein spezielles Jubiläumstrikot in schwarz mit goldenen Details. Das Trikot wird beim morgigen Nations-League-Heimspiel gegen Slowenien seine Premiere feiern. Außerdem wird beim EM-Playoff-Heimspiel des Frauen-Nationalteams im Dezember auf den neuen Look gesetzt.

Auch für Fans ist das Trikot ab Montag, 9 Uhr, exklusiv im Online-Fanshop verfügbar. Dies jedoch nur in der limitierten Auflage von 1.974 Exemplaren: Als Hommage an das Jahr, an dem die Partnerschaft mit dem Fußballbund begann.

ÖFB: Trikot „spiegelt die einzigartige Historie wider“

„Das ÖFB x PUMA Sondertrikot spiegelt die einzigartige Historie des ÖFB wider. Traditionelle Logo-Elemente, besondere Labels und Schriftzüge im Trikotnacken, der Trikotbrust und am Saum bilden gemeinsam mit den dreidimensionalen Trikotnummerngrafiken eine gekonnte Melange“, erklärt der Verband das Design auf seiner Website: „Das feine, vertikale Nadelstreifen-Design des Sondertrikots, zeigt dabei nicht nur die österreichischen Nationalfarben, sondern verleiht dem Trikot einen edlen Touch. Markant ist die schwarze Grundfarbe des Trikots, die immer wieder durch dezente Design-Elemente in Rot-Weiß-Rot und Gold komplettiert wird.“

Die Österreich-Trikots seit 2014:

„Puma ist mittlerweile nicht nur ‚Premium Partner‘ in der Sponsorenfamilie, sondern auch ein Top-Ausstatter, der immer wieder innovative und kreative Maßstäbe setzt – wie man an unserem Sondertrikot zu Ehren des Jubiläums sehen kann. Wir blicken mit viel Stolz auf die gemeinsamen 50 Jahre und bedanken uns für die Treue“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Neuhold weiters.

Im Laufe seiner Geschichte absolvierte Österreich immer wieder wichtige Spiele in schwarzen Dressen. Unter anderem gelang in einer schwarz-türkisen Kombination 2021 gegen Nordmazedonien der erste EM-Sieg der Historie. Auch bei der Teamchef-Premiere von Ralf Rangnick 2022 in Kroatien beim 3:0-Auswärtssieg setzte man auf dunkle Shirts.

