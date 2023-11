Testspiel-Highlight: Das ist die ÖFB-Startelf gegen Deutschland

Heute trifft die österreichische Fußball-Nationalmannschaft im freundschaftlichen Länderspiel auf Deutschland. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich für die folgende Startelf entschieden.

In der Aufstellung gibt es diesmal keine Überraschungen, zum abschließenden EM-Qualifikationsspiel in Estland gibt es auch nur eine Änderung. Auf der linken Außenverteidiger-Position ersetzt Phillipp Mwene Maximilian Wöber. Inter-Star Marko Arnautovic nimmt wie schon in Tallinn auf der Bank Platz.

Sportdirektor Peter Schöttel bestätigt im Interview mit dem ORF, dass die Aufstellung taktische Gründe hat und kein Spieler verletzt ist: „Alle Spieler im Kader sind fit.“

Nagelsmann verzichtet auf Kimmich

Julian Nagelsmann verzichtet im Länderspiel gegen Österreich etwas überraschend auf seinen einstigen Münchner Lieblingsschüler Joshua Kimmich, der weder verletzt noch krank ist. Stattdessen spielt im defensiven Mittelfeld Leon Goretzka neben Kapitän Ilkay Gündogan.

Die Personalie ist eine von drei Veränderungen in der Startelf gegenüber dem enttäuschenden 2:3 gegen die Türkei in Berlin. Wie erwartet rückt Mats Hummels als Stabilisator anstelle von Benjamin Henrichs in die Abwehr, in der Kai Havertz wieder auf der linken Seite als Schienenspieler agieren soll. In der Offensive beginnt Serge Gnabry anstelle von Florian Wirtz.

