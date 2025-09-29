Das ist kein Handspiel?! Newcastle tobt nach VAR-Ärger

Arsenal dreht das Premier-League-Spiel bei Newcastle United spät, doch die Schlagzeilen bestimmen nicht die Tore, sondern eine umstrittene Szene: In der 87. Minute trifft der Ball im Strafraum den ausgestreckten Arm von Arsenal-Verteidiger Gabriel.

Die Hausherren fordern vehement Elfmeter, doch das Schiedsrichterteam entscheidet sich trotz VAR-Checks gegen einen Strafstoß – zur Empörung der Spieler und Fans.

Nur wenige Minuten später entscheiden die Gunners die Partie in der Nachspielzeit für sich. Ausgerechnet Gabriel erzielte das entscheidende Tor zum 2:1.

Alle HIGHLIGHTS der Partie im VIDEO