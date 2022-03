Erneutes Unverständnis über die Ausmusterung: Der langjährige Basketball-Nationalteamspieler und aktuelle Timberwolves-Allrounder Moritz Lanegger hat im Rahmen der BSL-Partie seines Teams gegen die Flyers Wels (84:113) seine Kritik am Österreichischen Basketballverband erneuert.

„Ehrlich gesagt hätte ich meine Karriere ganz wo anders gesehen. Ich hätte gedacht, dass ich meine Karriere im 3×3 beende. Das hat nicht sein wollen, weil der Herr Martens [Präsident von Basketball Austria, Anm.] und der Herr Wiesmann [Generalsekretär Basketball Austria, Anm.] andere Pläne haben. Das ist schade, weil ich mir sehr viel aufgebaut habe und auch viel Zeit investiert habe. Nicht nur sportlich, sondern auch außerhalb. Das ist traurig“, schilderte Lanegger seine Enttäuschung über das plötzliche Ende seiner 3×3-Laufbahn.

Als langjähriger Kapitän wirkte Lanegger entscheidend am Aufbau des 3×3-Nationalteams mit und war bis zu besagtem Streit Kapitän des Teams. Nach den sportlichen Höhepunkten mit der Qualifikation für die Welt- und Europameisterschaften sorgte eine interne Rückreihung, welche Lanegger einen Förderplatz im Heeresleistungssportzentrum kostete, für den Bruch mit dem Verband. „Es gibt keinen sinnvollen Grund, dass man mich so hintergeht. Weder als aktiver Sportler, noch als Initiator dieses 3×3 Projekts. Ich fühl mich hintergangen und kann gar nicht beschreiben wie schwer mir die Situation fällt, aber mit solchen Personen im Verband will ich nichts zu tun haben“, erklärte der ehemalige Dukes-Spieler im vergangenen November via Facebook.

Eine Rückkehr unter den aktuellen Verwantwortlichen schließt Lanegger dezidiert aus: „Solange der Herr Wiesmann und Herr Martens beim Verband arbeiten, ist das nichts für mich. Ich hätte es mir anders vorgestellt. Vor sechs Monaten hätte ich das im Interview anders beantwortet.“ Stattdessen widmet sich Lanegger nun wieder der „klassischen“ Form des Basketballs, seit Jahresbeginn ist er für die Vienna D.C. Timberwolves tätig: „Das Team ist ein Wahnsinn, das sind unglaublich nette Burschen. Ich habe sie davor nur ein bisschen gekannt. Es macht Spaß wieder Fünf gegen Fünf zu spielen.“

(Red.)