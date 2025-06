Bellingham soll offensiver spielen

Niko Kovac und sein Trainer-Team werden den Bruder von Real-Star Jude offensiver einplanen. Der Rechtsfuß soll als Achter, aber auch als Zehner agieren. Vom Spielertypus her sehen ihn die BVB-Verantwortlichen ähnlich wie Felix Nmecha, nur noch torgefährlicher.

Bellingham fliegt bereits zur Klub-WM in den USA mit, wo Dortmund am 17. Juni im MetLife Stadium – dort tragen normalerweise die NFL-Teams New York Giants und New York Jets ihre Heimspiele aus – das erste Gruppenspiel gegen Fluminense aus Brasilien bestreiten wird.

*Quelle: transfermarkt.de