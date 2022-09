Das Quiz zu Salzburgs CL-Auftaktgegner AC Milan

via

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg trifft am 1. Spieltag der UEFA Champions League auf den AC Milan. Die „Bullen" empfangen den italienischen Meister am Dienstag in der Red Bull Arena.



Die „Rossoneri“ gehören zu den erfolgreichsten Champions-League-Klubs aller Zeiten und wollen genauso wie Salzburg erfolgreich in die Europacup-Saison 2022/23 starten. Wir haben ein Quiz über den AC Milan zusammengestellt, bei dem ihr euer Wissen über den Traditionsverein testen könnt.

QUIZ: Wie gut kennst du den AC Milan?





Beitragsbild: Imago