Das Quiz zu Salzburgs CL-Gegner FC Chelsea

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League tritt der FC Salzburg auswärts in London beim FC Chelsea an. Am Mittwoch (ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 2 – Streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) geht es an der Stamford Bridge bereits um drei wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg.

Die Blues erleben wohl gerade eine der turbulentesten Phasen der Vereinsgeschichte. Auf den Eigentümerwechsel folgte nach schwachen Ergebnissen zu Saisonbeginn die überraschende Entlassung von Trainer Thomas Tuchel. Unter Neo-Coach Graham Potter soll nun die Wende gelingen. Der erste Gegner unter dem neuen Trainerteam: Der FC Salzburg. Trotz der vermeintlich schlechten Form der Londoner keine leichte Aufgabe – die Blues haben in der jüngeren Vergangenheit nämlich einige Erfolge in der Königsklasse feiern können. Wir haben ein Quiz über den FC Chelsea zusammengestellt, bei dem ihr euer Wissen über den Londoner Großklub testen könnt.

QUIZ: Wie gut kennst du den FC Chelsea?





Bilder: Imago