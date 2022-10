Das Rückspiel gegen Dinamo – eine „große Aufgabe“ für Salzburg

Für den FC Salzburg könnte das Rückspiel gegen Dinamo Zagreb trotz der spielerisch ansprechenden Leistung ein schweres Unterfangen werden.

Vor den ersten Runden war man sich sicher, dass das Spiel in Zagreb den Salzburgern am wenigsten liegen wird. Nach dem gestrigen 1:0 Sieg und der aktuellen Tabellenführung, hat sich die Ausgangslage um einiges geändert. „Sie haben es in der eigenen Hand und das ist das Wichtigste“, so der Sky-Experte Didi Hamann über Salzburg über das Rückspiel nächsten Dienstag (ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame die UEFA Champions League mit Sky X um nur 15 Euro pro Monat) gegen Dinamo Zagreb.