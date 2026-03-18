Das sind die Duelle im CL-Viertelfinale
Alle Viertelfinal-Paarungen der UEFA Champions League 2025/26 stehen nun fest. So sieht der aktuelle Turnierbaum aus!
Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Das Finale der CL-Saison 2025/26 wird in der Puskas Arena in Budapest stattfinden. Das Endspiel wird zum ersten Mal in der ungarischen Hauptstadt ausgetragen.
