Die Wiener Austria und der SK Rapid kennen ihre Gegner in der 2. Qualifikationsrunde für die UEFA Conference League. Die beiden Wiener Klubs bekommen es mit machbaren Gegnern zu tun, müssen aber auf ihre genauen Gegner noch warten. Das hat die Auslosung am Mittwochnachmittag ergeben.

Die Wiener Austria trifft auf den Sieger des Duells FK Decic Tuzi (Montenegro) und FK Liepaja (Lettland). Rapid bekommt es entweder mit Penybont FC (Wales) oder dem FC Santa Coloma (Andorra) zu tun.

Die Hinspiele finden am 23. Juli statt, am 30. Juli folgen die Rückspiele. Genauere Informationen bezüglich dem Heimrecht im Hin- und Rückspiel sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Mehr Infos in Kürze!