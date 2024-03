Das sind die Viertelfinal-Teilnehmer der Europa League – die Auslosung live auf Sky

Nach den Achtelfinal-Rückspielen stehen die acht Viertelfinal-Teilnehmer in der Europa League fest. Am Freitag wird um 13 Uhr in Nyon das Viertelfinale und danach auch die möglichen Halbfinal-Paarungen ausgelost.

Mit der AC Milan, der AS Roma und Atalanta Bergamo stehen gleich drei Teams aus der italienischen Serie A unter den besten Acht in der Europa League. Dazu gesellen sich mit dem FC Liverpool, der wohl der Topfavorit auf den Titel ist, und West Ham United zwei Teams aus der Premier League. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom deutschen Tabellenführer Bayer Leverkusen sowie Benfica Lissabon und Olympique Marseille.

Europa League LIVE: Wer steht im Viertelfinale?

FC Liverpool

Bayer Leverkusen

Olympique Marseille

Benfica Lissabon

West Ham United

Atalanta Bergamo

AS Roma

AC Milan

Europa-League-Auslosung 2023/24: Übertragung auf Sky

Hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App könnt Ihr die Auslosung der Europa League live verfolgen. Außerdem überträgt Sky Sport Austria 1 und Sky Sport News die EL-Auslosung live im TV.

Was: Europa-League-Auslosung für das Viertelfinale

Wo: in der Sky Sport Austria App, auf skysportaustria.at und im TV auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport News

Wann: Freitag, 15. März um 13:00 Uhr

Europa League LIVE: Wann finden die Partien des Viertelfinals statt?

Die Hinspiele finden am 11.04.2024 und die Rückspiele am 18.04.2024 statt.

Europa-League-Spielplan 2023/24: Road to Dublin

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

11. und 18. April 2024 Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

2. und 9. Mai 2024 Finale: 22. Mai 2024

Wann findet das UEFA Europa League Finale statt?

Nach dem Europa-League-Finale 2011, in dem erstmals ein großes internationales Finale in Irland ausgetragen wurde, findet das Finale der EL-Saison 2023/24 am 22. Mai 2024 im Avia Stadium in Dublin statt. Die irische Hauptstadt bekam von der UEFA den Zuschlag, nachdem sie bei der EURO 2020 als Gastgeberstadt zurückgezogen hatte.

Wann ist die Europa-League-Auslosung für das Viertelfinale?

Die Auslosung findet am Freitag, den 15. März 2024 um 13:00 Uhr im Haus des europäischen Fußballs in Nyon in der Schweiz statt. Die Europa-League-Auslosung findet im Anschluss an die Auslosung des Viertelfinals der Champions League statt. Alle Infos zur Champions-League-Auslosung gibt es hier. Nach der Europa-League-Auslosung zeigt Sky noch die Auslosung in der Europa Conference League.

HIER auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App gibt’s die Auslosung wie gewohnt im kostenlosen Livestream.

Bild: Imago