Das sind die Zwischenrunden-Paarungen der Conference League

via

via Sky Sport Austria

Nach den Auslosungen in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League hat nun auch der dritte Europacup-Bewerb seine ersten Paarungen in der K.O.-Phase. In der UEFA Europa Conference League trifft unter anderem Sturms EL-Gruppengegner Lazio Rom auf CFR Cluj.

Die Spieltermine sind der 16. und der 23. Februar 2023. Hier sind die Duelle:

Die Paarungen der Conference-League-Zwischenrunde:

Qarabag – KAA Gent

Trabzonspor – FC Basel

Lazio Rom – CFR Cluj

Bodö/Glimt – Lech Posen

SC Braga – AC Florenz

AEK Larnaca – Dnipro-1

Sheriff Tiraspol – Partizan Belgrad

Ludogorets Razgrad – RSC Anderlecht

Bild: Imago