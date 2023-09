„Das Spiel, das wir sehen wollen“: Gruber lobt LASK-Intensität

Mit einer 1:0-Halbzeitführung überzeugte der LASK gegen den Favoriten FC Liverpool über weite Strecken. Auch LASK-Präsident Siegmund Gruber freut sich im Sky-Interview über den starken Auftritt seines Teams und sieht sich auch in der Neuausrichtung der vergangenen Monate bestätigt.

„Wir machen’s von der Intensität her richtig gut. Wenn wir zu passiv werden, dann wird’s schwer“, fasst der ASK-Funktionär die ersten 45 Minuten zusammen. Besonders in der intensiven Spielweise sieht Gruber einen entscheidenden Fortschritt: „Wir haben gewusst, was wir hier wollen. Das ist das Spiel, das wir sehen wollen. So glauben wir auch, dass wir in Europa und nicht nur in der österreichischen Liga lancieren können.“

Im Sommer habe sich der LASK daher zu einem Gang „zurück zu unseren Wurzeln“ entschieden, auch die zum Teil noch nicht gesetzten Neuzugänge sollen das Team weiter verstärken: „Wir haben sehr viele Spieler neu dazu bekommen, die müssen in der Intensität mitlernen. Wenn das dann ist, dann verstärken wir uns hier noch einmal.“

VIDEO: Die Choreo der LASK-Fans vor dem Liverpool-Spiel

(Red.)