Das Super-Duell im Doppelpack: Die beiden Champions-League-Hits der Salzburger gegen Bayern München am 3. und 25. November live & exklusiv bei Sky

Das beste Team Europas kommt nach Österreich! Der Mega-Hit Salzburg gegen den FC Bayern München am Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 und als Scoutingfeed für Taktikfüchse auf Sky Sport 4

Österreich Premiere: Der Super-Hit am Dienstag zwischen Salzburg und Bayern ist die erste in Österreich produzierte Fußball-Übertragung in UHD & HDR

Marc Janko, Sky Experte und ehemaliger Salzburg-Torjäger, ist als Co-Kommentator neben Thomas Trukesitz im Einsatz

Sky Anchor Woman Constanze Weiss moderiert und die Sky Experten Hans Krankl & Andreas Herzog analysieren die Begegnung

Am Mittwoch, den 25. November erwarten die Weltstars Robert Lewandowski, Manuel Neuer & David Alaba Salzburg in München – ebenfalls live & exklusiv auf Sky

Sky präsentiert alle vier ausstehenden Salzburg-Spiele in der Gruppenphase der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge

Nur Sky zeigt alle Spiele und Tore in der Original Sky Konferenz live

Wien, 30. Oktober 2020 – Sky Seher dürfen sich im November auf österreichisch-deutsche Fußball-Feste in der UEFA Champions League freuen. Der FC Salzburg fordert in der Königsklasse zweimal den amtierenden UEFA Champions League Sieger FC Bayern heraus. Beide Super-Duelle am Dienstag, den 3. November sowie am Mittwoch, den 25. November zeigt Sky live & exklusiv. Auch alle weiteren Gruppenspiele der Salzburger sind nur bei Sky zu sehen.

Das beste Team Europas ist zu Gast in Österreich! Der amtierende UEFA Champions League Sieger FC Bayern München kommt am Dienstag mit seinen Weltstars Robert Lewandowski, Manuel Neuer & David Alaba nach Wals-Siezenheim. Das Team von Jesse Marsch hat in der bisherigen UEFA Champions League Saison seine Qualitäten schon mehrfach aufblitzen lassen. Allerdings steht man trotz Führung gegen Lok Moskau und einem aufopferungsvollen Spiel gegen Atletico mit nur einem Punkt da. Um gegen den deutschen Serienmeister zu bestehen, müssen die Salzburger über sich hinauswachsen. Dass sie in besonderen Spielen dazu in der Lage sind, haben sie bereits im letzten Jahr beim legendären Auswärtsspiel an der Anfield Road gezeigt. Auch wenn es am Ende nicht für die große Überraschung gegen den FC Liverpool gereicht hat. Gelingt Salzburg der große Wurf? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Taktikfüchse können den Mega-Hit über den Scoutingfeed auf Sky Sport 4 verfolgen. Sky Q Kunden können auf Sky Sport UHD bei einer Premiere dabei sein und das erste in Österreich produzierte UHD-HDR Fußballspiel in kristallklarer Qualität erleben.

Das zweite Aufeinandertreffen steht ebenfalls noch im November an. Das Team von Jesse Marsch erwartet am 25. November eine Herkulesaufgabe in München. Ob die Salzburger zum Favoritenschreck mutieren, kann ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 verfolgt werden.

Sky Dreamteam begleitet das Super-Duell in Salzburg

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit zugeschnitten. Sky Anchor Constanze Weiß moderiert den Hit aus dem Sky Studio. Unterstützt wird sie dabei von einem Sky Experten-Team der Extraklasse. Der ehemalige Bayern-Spielmacher Andreas Herzog und Goleador Hans Krankl sind als Sky Experten im Einsatz. Während Österreichs Rekordnationalspieler Andreas Herzog mit spannenden Insides über den deutschen Rekordmeister aufwartet, wird Österreichs Jahrhundert-Stürmer die Offensive des FC Bayern um Weltstar Robert Lewandowski genauestens analysieren. Thomas Trukesitz kommentiert zusammen mit dem ehemaligem Salzburg-Torjäger Marc Janko den Kracher.

Österreich Premiere: Das Super-Duell Salzburg gegen Bayern München in UHD & HDR

Sky Q Kunden erwartet ein Novum im österreichischem Fußball. Das Heimspiel der Salzburger gegen den amtierenden UEFA Champions League Sieger ist das erste Fußball-Spiel, das in Österreich im farbenreichen UHD-HDR (High Dynamic Range) produziert wird. Dafür werden 17 Kameras im Stadion positioniert, um das beste Fußball-Erlebnis vor dem Fernseher zu garantieren. Auch das Auswärtsspiel der Salzburger in München erstrahlt in UHD & HDR. HDR bietet den Zuschauern noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast. Fußballfans können so bei dem UEFA Champions League Hit in schwierigen Lichtverhältnissen aus Sonne und Schatten stets sämtliche Details des Spielgeschehens verfolgen. Voraussetzungen für den Empfang sind ein UHD-HDR-tauglicher Fernseher, Sky Q und die hinzugebuchte HD/UHD-Option.

Die Salzburger Super-Duelle gegen den FC Bayern München live & exklusiv bei Sky:

Der Hit in Salzburg

Dienstag, 3.11, 20:00 Uhr: FC Salzburg – FC Bayern München, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1, auf Sky Sport UHD sowie als Scoutingfeed auf Sky Sport 4

Moderatorin: Constanze Weiss

Sky Experten: Hans Krankl & Andreas Herzog

Kommentator: Thomas Trukesitz

Co-Kommentator: Marc Janko

Der Hit in München

Mittwoch, 25.11, 20:00 Uhr: FC Bayern München – FC Salzburg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1, auf Sky Sport UHD

Moderator: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Andreas Herzog

Artikelbild: GEPA