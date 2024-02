Das Trainer-Debüt von Oliver Glasner für Crystal Palace gegen Burnley heute live bei Sky

Der erste Auftritt als Cheftrainer der Eagles gegen Burnley am Samstag ab 15:50 Uhr live auf Sky Sport Mix (das Spiel mit dem Sky X-Traumpass live streamen)

Sky bleibt bis 2028 das Zuhause der Premier League in Österreich

Oliver Glasner feiert sein Comeback als Cheftrainer! Der 49-jährige übernimmt bei Crystal Palace das Kommando und empfängt in seinem ersten Pflichtspiel den FC Burnley mit Coach Vincent Kompany. Auf den erst zweiten österreichischen Trainer in der Premier League wartet eine anspruchsvolle Aufgabe, denn das Team aus London liegt in der Tabelle derzeit nur auf Rang 15. Gelingt nun mit dem UEFA Europa League Sieger von 2022 die Trendwende? Das erste Spiel der Eagles mit Trainer Oliver Glasner ist ab Samstag live & exklusiv auf Sky Sport Mix zu sehen.

Sky bleibt auch zukünftig das Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt bis einschließlich 2027/28. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky alle 380 Spiele in voller Länge und über 250 Spiele live.

Der 26. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

15:50 Uhr: Crystal Palace – FC Burnley live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: Manchester United – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Aston Villa – Nottingham Forest im Livestream auf skysportaustria.at sowie der neuen Sky Sport Austria App

15:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Everton im Livestream auf skysportaustria.at sowie der neuen Sky Sport Austria App

18:20 Uhr: AFC Bournemouth – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

20:30 Uhr: „Match of the week” FC Arsenal – Newcastle United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

