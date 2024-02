Crystal Palace hat Oliver Glasner als neuen Trainer bestätigt. Der Salzburger wird Nachfolger von Roy Hodgson, der sein Amt am heutigen Montag zurückgelegt hatte.

Der Europa-League-Sieger von 2022 unterschreibt einen Vertrag bis 2026 und wird am Dienstag die erste Trainingseinheit leiten. Beim heutigen Premier-League-Spiel seines neuen Vereins beim FC Everton (ab 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) wird der Tabellen-16. noch von Hodgsons Assistenten betreut. Glasner soll sich gemeinsam mit Palace-Vorstand Steve Parish auf der Tribüne befinden. Der Verein will den neuen Trainerstab des 49-Jährigen in den kommenden Tagen bestätigen.

Vor ihm war der Steirer Ralph Hasenhüttl von Dezember 2018 bis November 2022 bei Southampton der bis dato einzige ÖFB-Cheftrainer in der finanzkräftigsten Liga der Welt.

Glasner sagte in einem Klub-Statement zu seinem Wechsel: „Ich bin sehr glücklich, bei Crystal Palace als Trainer zu arbeiten. Ich freue mich darauf, mit der talentierten Mannschaft zu arbeiten, die Fans des Vereins kennenzulernen und die Atmosphäre im Selhurst Park zu erleben, von der ich schon so viel gehört habe. Es war mir ein Vergnügen, Steve und Dougie kennenzulernen, und ich freue mich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen.“

Glasner nach Auszeit zurück im Trainergeschäft

Glasner nahm sich nach seiner Trennung von Eintracht Frankfurt im vergangenen Sommer ein Auszeit vom täglichen Trainergeschäft. Der Salzburger nutzte die Zeit zur Fortbildung holte sich auch Tipps aus anderen Sportarten. Unter anderem hospitierte der 49-Jährige beim NBA-Team der Golden State Warriors. Nun hat der Salzburger bei Crystal Palace seine nächste Herausforderung gefunden.

Erst wenige Stunden zuvor hatte Vorgänger Roy Hodgson bei Palace sein Amt niedergelegt. Der 76-jährige war zuletzt wegen einer Erkrankung zu Untersuchungen im Krankenhaus. „Ich verstehe, dass es angesichts der jüngsten Umstände zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein ratsam sein könnte, vorausschauend zu planen, und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zurückzutreten“, sagte Hodgson.

