„Das Unmögliche möglich machen“: Flick glaubt an Pokalwunder

Der FC Barcelona liegt zur „Halbzeit“ 0:4 zurück, doch Hansi Flick hat den Glauben an ein Pokal-Wunder noch nicht aufgegeben. Seine Mannschaft wolle im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey gegen Atlético Madrid am Dienstag (21.00 Uhr) „das Unmögliche möglich machen“, sagte der frühere Bundestrainer: „Das ist unser Ziel!“

Natürlich sei ihm und seinen Spielern nach dem Hinspiel-Debakel klar, „dass es nicht einfach werden wird“, bekannte Flick, „aber wir geben niemals auf. Wir gehen mit der Einstellung rein, dass wir zu Null spielen und an unsere Stärken glauben wollen – und, dass wir es schaffen können.“

Bestärkt hat Barca und Flick das 4:1 am vergangenen Wochenende gegen den FC Villarreal mit dem Dreierpack von Jungstar Lamine Yamal. Der Youngster habe „großartig“ gespielt, sagte Flick, „am Ende des Tages brauchen wir aber alle, nicht nur Lamine“.

Flick: „Wir können es schaffen“

Allerdings stehe den Katalanen eine „fantastische Mannschaft“ gegenüber, „die uns im letzten Duell sehr weh getan hat“. Doch Flick blieb dabei: „Wir können es schaffen!“ Wie genau? „Wir müssen schlau spielen und mit dem Hunger, es packen zu wollen. Und wir müssen als Einheit spielen, das ist der Schlüssel.“

Die Katalanen müssen auf den verletzten Robert Lewandowski verzichten, während Pedri nach seiner Verletzungspause wieder eine Option für die Startelf ist. Atlético-Trainer Diego Simeone kündigte an, Yamal vor Defensivaufgaben stellen zu wollen. „Wir müssen ihn zu dem zwingen, womit er sich am unwohlsten fühlt, nämlich zum Verteidigen.“

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr) Real Sociedad und Athletic Bilbao (Hinspiel 1:0) gegenüber. Rekordmeister Real Madrid war im Achtelfinale beim Zweitligisten Albacete Balompié gescheitert (2:3).

(SID)/Beitragsbild: Imago