Das Vorbereitungsprogramm der Bundesligisten im Überblick

Das EM-Jahr lässt Österreichs Bundesliga-Profis auch heuer schon kurz nach dem Jahreswechsel auf den Rasen zurückkehren. Einen Monat vor dem Pflichtspiel-Auftakt 2024 mit den Partien im ÖFB-Cup-Viertelfinale (2. bis 4. Februar) ordern die Erstliga-Trainer ihre Schützlinge in den Tagen um den Dreikönigstag wieder aus dem Urlaub zurück.

Hier der Überblick über das vorläufige Vorbereitungsprogramm der Fußball-Bundesligisten vor dem Auftakt in die Frühjahrssaison:

FC Red Bull Salzburg:

Trainingsstart: 4./5. Jänner Leistungstests, 6. Jänner erstes Mannschaftstraining

Vorbereitung: Trainingslager von 11. bis 20. Jänner in Marbella (zwei Testspiele), 27. Jänner (Taxham, 14.00 Uhr) gegen Slask Wroclaw,

SK Sturm Graz:

Trainingsstart: 5. Jänner

Vorbereitung: Kurz-Trainingslager von 9. bis 12. Jänner in Catez (SLO/ein Testspiel), Trainingslager von 15. bis 26. Jänner in Belek (TUR/fünf Testspiele), Kurz-Trainingslager von 30. Jänner bis 1. Februar in Catez (ein Testspiel)

LASK:

Trainingsstart: 4. Jänner Leistungstests, 5. Jänner erstes Mannschaftstraining

Vorbereitung: Trainingslager von 8. bis 19. Jänner in Belek (drei Testspiele), 26. Jänner (Ort offen) gegen FK Podbrezova (SVK)

TSV Hartberg:

Trainingsstart: 8. Jänner (mit Leistungstests, Mannschaftstraining)

Vorbereitung: 13. Jänner (Rohrbach, 13.00) gegen Deutschlandsberg, 17. Jänner (St. Pölten, 16.00) gegen SKN St. Pölten, 20. Jänner (Dunajska Streda, 13.00) gegen DAC Dunajska Streda, 24. Jänner (Ort offen) gegen FC Admira, 27. Jänner (Trnava, 13.00) gegen Spartak Trnava, Trainingslager von 29. Jänner bis 3. Februar in Catez (zwei Testspiele), Trainingslager von 5. bis 9. Februar in Moravske Toplice (SLO)

Austria Klagenfurt:

Trainingsstart: 5. Jänner

Vorbereitung: 13. Jänner (Sportpark, 14.00) gegen NK Domzale, 17. Jänner (Sportpark, 18.00) gegen ASK Klagenfurt, 20. Jänner (Ort offen) gegen NK Bravo, 25. Jänner (Sportpark, 17.00) gegen Sturm Graz II, Trainingslager von 27. Jänner bis 5. Februar in Sibenik (CRO/Testspiele geplant)

SK Rapid:

Trainingsstart: 7. Jänner Leistungstests, 8. Jänner erstes Mannschaftstraining

Vorbereitung: 13. Jänner (Trainingszentrum, 14.00) gegen Wiener Sport-Club, Trainingslager von 15. bis 26. Jänner in Belek (drei Testspiele)

WAC:

Trainingsstart: 8. Jänner

Vorbereitung: 19. Jänner (Ort offen) gegen GAK, Trainingslager von 21. bis 28. Jänner in Alicante (zwei Testspiele), Testspiel am 2. Februar geplant

Austria Wien:

Trainingsstart: 5. Jänner (mit Leistungstests, Mannschaftstraining)

Vorbereitung: Trainingslager von 8. bis 18. Jänner auf Malta (drei Testspiele), 23. Jänner (Trainingsplatz Generali Arena, 18.00) gegen FavAC, 26. Jänner (Ort offen, 15.00) gegen DAC Dunajska Streda

Blau Weiß Linz:

Trainingsstart: 8. Jänner

Vorbereitung: 17. Jänner (Wallern, 18.00) gegen SV Wallern, 20. Jänner (Gurten) gegen Union Gurten, Trainingslager von 21. bis 29. Jänner in Side (TUR/zwei Testspiele)

SCR Altach:

Trainingsstart: 4. Jänner

Vorbereitung: 6. Jänner (Altach, 14.00) gegen FC Kufstein, 13. Jänner (Unterhaching, 14.00) gegen SpVgg Unterhaching, Trainingslager von 17. bis 26. Jänner in Belek (vier Testspiele)

WSG Tirol:

Trainingsstart: 2. bis 4. Jänner Leistungstests, 5. Jänner erstes Mannschaftstraining

Vorbereitung: 10. Jänner (München, 14.00) gegen TSV 1860 München, 13. Jänner (Ort offen) gegen SVG Reichenau und SC Schwaz, 19. Jänner (Ried, 13.00) gegen SV Ried, Trainingslager von 25. Jänner bis 3. Februar in Side (zwei Testspiele)

Austria Lustenau:

Trainingsstart: 4. Jänner

Vorbereitung: 13. Jänner (Biel, 15.00) gegen FC Biel-Bienne, Trainingslager von 24. bis 31. Jänner in Side (mit Testspielen)

