„Das war schwach“: Danso nach Spurs-Pleite in der Kritik

Nach der deutlichen 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest taumeln Kevin Danso und Tottenham Hotspur weiter Richtung Abstiegsränge in der Premier League.

Der ÖFB-Verteidiger stand am Sonntagabend in der Startelf der Spurs und sah vor allem beim dritten Gegentreffer nicht gut aus.

Danso ließ bei einer Flanke Gegenspieler Taiwo Awoniyi für einen Moment aus den Augen und der Angreifer vollendete entschlossen zum 3:0-Endstand für die Gäste.

Der ehemalige Spurs-Profi Darren Bent bemängelte bei „TalkSport“ das Verhalten von Danso. „Das Verteidigen von Danso war in dieser Situation schwach. Ihn hier vorbeizulassen und nicht den Körper hineinzustellen, ist schwach“, kritisierte Bent.

„Schrecklich, wie sie zu Hause spielen“

Der ehemalige englische Teamstürmer kritisierte aber nicht nur Danso, sondern das gesamte Abwehrverhalten der Spurs-Mannschaft.

„Die Defensive ist das Problem. Sie schaffen es nicht, zu null zu spielen. Es ist zu einfach gegen sie und schrecklich, wie sie zu Hause spielen.“

Nach 31 von 38 Spieltagen ist Tottenham in der Tabelle auf Rang 17 abgerutscht. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze und den ersten Verfolger West Ham United beträgt einen Punkt.

HIGHLIGHTS | Tottenham Hotspur – Nottingham Forest 0:3

Bild: Imago