„Das zeigt, wer er wirklich ist“ – Verstappen widersetzt sich Teamorder

via

via Sky Sport Austria

Nach dem Grand Prix von Brasilien wartet auf das Team von Red Bull Racing jede Menge Aufarbeitung. Weniger wegen der enttäuschenden Plätze sechs und sieben für Max Verstappen und Sergio Perez, sondern aufgrund der eigensinnigen Aktion des Weltmeisters in der letzten Runde des Rennens.

Red Bull forderte Verstappen auf, seinen sechsten Platz an Perez zurückzugeben, sollte er nicht Fernando Alonso überholen können. Der Niederländer ignorierte jedoch die mehrfachen Funksprüche seines Teams und erklärte in der Auslaufrunde: „Ich habe es euch schon beim letzten Mal gesagt. Fragt mich das nicht noch einmal, okay? Ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt. Und ich stehe dazu!“

Perez, der noch um den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft kämpft, bedankte sich bei seinem Team für die Bemühungen und sagte in Richtung Verstappen: „Das zeigt, wer er wirklich ist.“

Helmut Marko im Sky-Interview: „Intern alles geklärt“

Christian Horner: „Max wird in Abu Dhabi alles tun“

Artikelbild: Imago