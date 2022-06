David Alaba im ÖFB-Camp eingetroffen

David Alaba ist wie geplant am Mittwochnachmittag im Camp der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf eingetroffen.

Da die Einheit am Mittwochnachmittag abgesagt wurde, absolviert der frisch gebackene Champions-League-Sieger vor dem Nations-League-Match am Freitag in Osijek gegen Kroatien nur ein Training mit der ÖFB-Auswahl, jenes am Donnerstagvormittag. Ob oder wie lange Alaba gegen Kroatien eingesetzt wird, ist offen.

Bild: GEPA