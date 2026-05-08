David Alaba: Nächste Top-Adresse nach WM-Traum?

David Alaba, der mit 35 nationalen sowie internationalen Titel dekorierte, erfolgreichste Fußballer Österreichs steht vor einem neuen Kapitel seiner beeindruckenden Laufbahn.

Nach fünf Jahren in Spanien, gekrönt mit zwei spanischen Meisterschaften und zwei Champions-League-Trophäen im Gepäck, wird der Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns bei Real Madrid im Sommer auslaufen.

Ein Abschied scheint bereits beschlossene Sache zu sein. Somit ist der ÖFB-Teamkapitän im Sommer ablösefrei, weshalb sich viele, internationale Top-Teams bereits in Stellung bringen.

Eine große Bühne folgt der anderen – Zuerst WM-Traum, dann Top-Transfer?

Bei der Wahl des neuen Arbeitgebers hat Österreichs Aushängeschild nun reichlich Optionen und Bedenkzeit für den idealen, nächsten Schritt. Abgesehen von seiner Routine, gilt Alaba auch aufgrund seiner Vielseitigkeit weiterhin als hochinteressanter Spieler für europäische Top-Vereine – unter anderem in Italien.

Diverse Medien berichten, dass die italienischen Traditionsvereine Juventus Turin sowie AC Mailand bereits ihre Fühler nach Alaba ausgestreckt haben sollen. Wenig verwunderlich, ob der Routine, Spielintelligenz und Variabilität, die Alaba über Jahre hinweg auf höchstem europäischem Niveau vorweisen kann.

Bevor der 112-fache ÖFB-Teamspieler jedoch seinen neuen Verein verstärken wird, steht die erste WM-Teilnahme mit dem Nationalteam bevor. Ein Traum, der für Alaba & Co. in Erfüllung geht und eine zusätzliche Bühne, auf der der 33-Jährige seine vorhandene Qualität ein weiteres Mal unter Beweis stellen kann.

Welcher Klappstuhl ist der nächste?

Davor war Alaba – nur unterbrochen von einer kurzen Leihe zur TSG Hoffenheim – 13 Jahre lang Teil des FC Bayern und war auch hierbei Teil einer besonders erfolgreichen FCB-Epoche. Als zehnfacher Deutscher Meister und sechsfacher DFB-Pokalsieger folgte anschließend der aufsehenerregende Wechsel nach Madrid 2021.

Nach 431 Pflichtspielen und zehn Meistertitel mit dem FC Bayern, prägte Alaba in den letzten Jahren eine der erfolgreichsten Ären der „Königlichen“ mit. Ikonisch bleibt vor allem der legendäre Moment nach dem gewonnenen CL-Finale 2022 mit Real Madrid, als Alaba während der Feierlichkeiten einen Klappstuhl in die Höhe streckte.

Für Real bestritt Alaba bislang insgesamt 130 Einsätze und überzeugte vor allem in den Jahren unmittelbar nach seinem Wechsel als sicherer Fixpunkt in der Abwehr. Nach insgesamt acht Titel und zuletzt aber nur 14 Saisoneinsätzen scheint sich dieses Kapitel nun zu schließen – um sich nach der lang ersehnten WM-Premiere gleichzeitig als neue Chance zu erweisen.

(Red.)

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