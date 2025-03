„David gegen Goliath“ – Blau-Weiß schreckt nicht vor den Top-Teams zurück

Am letzten Spieltag vor der Punkteteilung gelang dem FC Blau-Weiß Linz Historisches: Die Mannschaft von Gerald Scheiblehner bezwang Hartberg vor eigenem Publikum mit 4:1 und durfte dank der gleichzeitigen Niederlage des LASK über den Einzug in die Meistergruppe jubeln. Es war die Krönung einer bislang bärenstarken Bundesliga-Saison. LASK out, Blau-Weiß in: Den „großen“ Stadtrivalen auf den letzten Metern aus den Top sechs verdrängt. Mit diesem Ausgang des Grunddurchgangs war vor dieser Saison nicht zu rechnen. Die Basis für den Erfolg des Klubs lag in den starken Ergebnissen gegen die „Großen“.

Nur Red Bull Salzburg hat in den Spielen der Top sechs untereinander eine noch bessere Bilanz aufzuweisen als die Linzer. Es gab zwei Siege gegen Rapid, dazu Erfolge gegen Salzburg und die Austria plus ein 2:1 beim WAC. Besonders skurril: Blau-Weiß stellte sich als Schreck für die Europacup-Starter heraus. Man spielte viermal gegen Mannschaften, die wenige Tage zuvor in den europäischen Bewerben gespielt haben. Die Bilanz: vier Spiele, vier Siege, 7:0 Tore.

Relativ schlecht lief es für Blau-Weiß „nur“ gegen die sechs Teams aus der Qualifikationsgruppe. Die Linzer werden darüber froh sein, nicht mehr gegen jene Mannschaften ran zu müssen, abgesehen es kommt zu einem etwaigen Europacup-Playoff.

Es bleibt abzuwarten, was die Linzer in den Top sechs erwartet. Der Einzug in die Meistergruppe bedeutet zumindest, dass das blau-weiße Saisonziel namens Klassenerhalt schon Mitte März fixiert ist. Eines ist in jedem Fall sicher: Die „kleinen“ Linzer müssen sich vor den „großen“ Bundesliga-Teams nicht verstecken.

