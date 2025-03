Die Bundesliga hat am Montag den Spielplan für die verbleibenden zehn Runden in der Meistergruppe und in der Qualifikationsgruppe offiziell bekanntgegeben.

Gleich die erste Runde in der Meistergruppe bringt dabei eine Schlagerpartie hervor! Am Sonntag, den 30. März, empfängt der SK Rapid im Topspiel um 17 Uhr Red Bull Salzburg. Davor muss das Spitzenduo der Bundesliga jeweils um 14:30 Uhr auswärts ran. Sturm Graz ist beim Wolfsberger AC gefordert und Austria Wien ist bei Blau-Weiß Linz zu Gast.

Der offizielle Auftakt in den Finaldurchgang steigt bereits zwei Tage zuvor am Freitag, den 28. März, um 19:30 Uhr mit dem Qualigruppen-Duell zwischen dem SCR Altach und dem LASK. Komplettiert wird der erste Spieltag in der Qualifiaktionsgruppe am Samstag mit den Duellen GAK – WSG Tirol und TSV Hartberg – Austria Klagenfurt (beide Partien um 17 Uhr).

Sturm gegen Rapid am Freitagabend

Der Auftakt in die folgende 24. Runde hat es in sich: Im Topspiel am Freitagabend (4. April) empfängt der SK Sturm den SK Rapid unter Flutlicht.

In Runde 25 gibt es am 13. April das erste von zwei Wiener Derbys in der Meistergruppe, wenn Rapid die Austria in Hütteldorf erwartet. Am selben Tag steigt mit dem Spiel Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz eine weitere Schlagerpartie.

Das „Derby-Rückspiel“ in Wien-Favoriten geht in Runde 30 am 11. Mai über die Bühne.

Zweimal Sturm gegen Austria in vier Tagen

Die möglichen Meisterduelle zwischen Sturm Graz und Austria Wien finden innerhalb von wenigen Tagen statt.

In einer „englischen Woche“ empfängt Sturm die Austria am Mittwoch, den 23. April, zunächst in der Merkur Arena. Nur vier Tage später kommt es am Sonntag, den 27. April, um 17 Uhr zum erneuten Aufeinandertreffen in Wien.

