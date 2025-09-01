Davies trainiert beim FC Bayern wieder mit Ball

Während ein Großteil der Spieler sich zu den Nationalmannschaften verabschiedet hat, nahm Alphonso Davies am Montag wieder das Training mit dem Ball auf.

Gute Nachrichten für den FC Bayern: Davies macht weiter Fortschritte auf dem Weg zu seinem Comeback. Am Montag konnte der Kanadier erstmals wieder mit dem Ball trainieren. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montag mit. An seiner Rückkehr arbeitet zudem Jamal Musiala.

Davies fehlt seit Ende März

Davies fehlt den Münchnern aufgrund eines Kreuzbandrisses im rechten Knie, den er sich bei der kanadischen Nationalmannschaft zugezogen hat, seit Ende März. Er soll Ende Oktober wieder zur Verfügung stehen.

Auch Hiroki Ito schuftete am Montag für sein Comeback. Der Japaner absolvierte eine individuelle Laufeinheit. Ito hatte eine Fraktur im Bereich des rechten Mittelfußes erlitten. Er fällt ebenfalls schon seit Ende März aus. Mit einer Rückkehr von Ito rechnet man an der Säbener Straße nicht vor November.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago