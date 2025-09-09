Davis-Cup-Duell zwischen Kanada & Israel findet ohne Zuschauer statt

Der Verband Tennis Canada hat am Dienstag verlautbart, dass der Davis-Cup-Länderkampf der Weltgruppe I zwischen Kanada und Israel in Halifax ohne Zuschauer ausgetragen wird.

Grund sind wachsende Sicherheitsbedenken. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit dem internationalen Tennisverband ITF getroffen, nachdem lokale Behörden und nationale Sicherheitsagenturen ein Risiko für erhebliche Störungen des Events befürchtet hatten.

Grund ist der Nahost-Konflikt. 400 Aktivisten, Akademiker, Athleten und Schriftsteller hatten Tennis Canada in einem offenen Brief aufgefordert, die Veranstaltung wegen der israelischen Offensive in Gaza abzusagen.

(APA) Foto: Imago