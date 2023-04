via

via Sky Sport Austria

„Sir“ Karl Daxbacher wurde im Zuge des Heimspiels der Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt zu seinem 70. Geburtstags vor den zahlreichen Fans in der Generali-Arena geehrt.

„Natürlich freut es mich, dass man mich nicht vergessen hat. Ich komme immer wieder gerne her in den Legendenklub und treffe die alten Mitspieler, das gibt mir sehr viel“, so Daxbacher im Sky-Interview zur Halbzeit.