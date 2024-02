Deadline Day: Die wichtigsten Transfers im Überblick

In einigen europäischen Topligen ist das Transferfenster seit gestern geschlossen. Unter anderem auch in Deutschland und England. Die wichtigsten Deals vom „Deadline Day“ seht ihr hier zusammengefasst!

In Europas Top-5-Ligen, der Deutschen Bundesliga, der Premier League (England), der Serie A (Italien), der Ligue 1 (Frankreich) und der La Liga (Spanien) ist das Transferfenster bereits geschlossen, hier können keine Zugänge mehr getätigt werden. Allerdings können Spieler diese Ligen noch verlassen, sollte es in ein Land gehen, in dem Transferfenster noch offen ist.

Bundesliga-Deadline erst am Dienstag

Die Teams der ADMRAL Bundesliga können sich mit Transfers noch etwas Zeit lassen: In Österreich schließt das Transferfenster am kommenden Dienstag, den 6. Februar.

Trotzdem waren auch die österreichischen Teams am Transfermarkt aktiv. Die wichtigsten Wechsel vom internationalen Deadline Day (1. Februar) hier zusammengefasst.

Die wichtigsten Deals vom internationalen Transfer-Deadline-Day:

Die Transfer-Deadline in anderen europäischen Ländern

Österreich 06.02. Türkei 09.02. Rumänien 12.02. Ungarn 14.02. Kroatien 15.02. Schweiz 15.02. Argentinien 18.02. Polen 22.02. Tschechien 22.02. Brasilien 07.03. USA 23.04.

Beitragsbild: X/FC Bayern München (@fcbayern)