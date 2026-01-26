Debüt für ter Stegen: Girona holt Last-Minute-Remis

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat mit dem spanischen Erstligisten FC Girona bei seinem Debüt ein Last-Minute-Remis geholt.

Gegen den Abstiegskandidaten FC Getafe kam der 33-Jährige mit seinem neuen Verein in einer zähen Partie zu einem 1:1 (0:0). Ter Stegen, nach seinem Wechsel vom FC Barcelona am Montagabend direkt in der Startelf, war beim Gegentor machtlos und hielt den Punkt kurz vor dem Ende mit einer Parade fest.

Für Getafe traf Luis Vazquez (59.), der ter Stegen aus kurzer Distanz nach einer scharfen Hereingabe keine Chance ließ – es war der erste Schuss auf das Tor des DFB-Keepers. Kurz vor dem Schlusspfiff glich Girona nach großer Druckphase durch Vitor Reis doch noch aus (90.+4).

Ter Stegen hofft bei Girona auf Spielpraxis für WM

Girona startete durchaus vielversprechend in die Partie, verzeichnete in der ersten Halbzeit ein spielerisches Übergewicht und setzte sich in Getafes Hälfte fest. Allerdings fand Girona keine Räume. Einzig Thomas Lemar traf mit einem satten Distanzschuss die Latte (25.).

Ein ähnliches Bild bot sich in der zweiten Hälfte: Mit dem üppigen Ballbesitz wusste ter Stegens Team nur wenig anzufangen und schlief dann hinten, was Getafe umgehend bestrafte und sich fortan zum Auswärtssieg mauern wollte. Doch dann köpfte Reis eine weit vor das Tor gezogene Flanke ins linke Eck zum verdienten 1:1.

Girona bleibt durch das Remis mit 25 Punkten auf Platz zehn – allerdings lediglich vier Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Bei seinem neuen Team hofft ter Stegen, der bei Hansi Flicks Barcelona seinen Platz im Tor verloren hatte und nun die Rückennummer 22 trug, mit Blick auf die bevorstehende WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko mehr Spielzeit.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.