Debütant in ÖFB-Elf: So startet Österreich gegen Belgien

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick schickt im EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien im Wiener Ernst-Happel-Stadion folgende Mannschaft auf den Platz:

So läuft Belgien auf:

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat im möglicherweise entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Freitag (Spielbeginn 20.45 Uhr) in Wien gegen Belgien mit Debütant Manprit Sarkaria in der Startformation überrascht. Der 27-Jährige von Sturm Graz beginnt wegen mehrerer Ausfälle im Sturmzentrum. Unterstützt wird er in der Offensive von Christoph Baumgartner und Patrick Wimmer.

Gegenüber dem 3:1-Sieg im September in Schweden musste Rangnick sechs verletzungsbedingte Umstellungen vornehmen. Neben Kapitän David Alaba und Marko Arnautovic stehen auch Michael Gregoritsch, Stefan Posch und Phillipp Mwene nicht zur Verfügung. Marcel Sabitzer sitzt nach seiner Adduktorenverletzung zudem vorerst nur auf der Ersatzbank.

Im Mittelfeld kam Florian Grillitsch ins Team. Dazu sind neben Baumgartner, Wimmer und Sarkaria erwartungsgemäß auch die Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber neu in der Startformation.

Artikelbild: GEPA