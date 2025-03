Defensiv-Akteure stechen heraus: Die Sky-User-Noten nach dem ÖFB-Remis

Das ÖFB-Team hat es verabsäumt, mit einer besseren Ausgangsposition nach Belgrad zu fliegen. Das 1:1 vom Donnerstag in Wien lässt für das Playoff-Rückspiel um den Aufstieg in die Liga A der Nations League am Sonntag gegen Serbien alles offen.

Die Sky-User haben nach dem Spiel den Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft bewertet. Bewerten konnte die Sky-Community alle mindestens 15 Minuten eingesetzten ÖFB-Spieler sowie die Taktik/Aufstellung von Teamchef Ralf Rangnick und die Gesamtleistung des ÖFB-Teams (von 6 = Weltklasse bis 1 = Sehr schwach).

Am öftesten wurde die Note 4 (Stark) verteilt, einzig die beiden Defensiv-Akteure David Alaba und Patrick Wimmer, der als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde, stechen mit einem „5er“ (Sehr stark) heraus. Trainer Ralf Rangnick sowie die Gesamtleistung honorierte die Sky-Community mit einem „Stark“.

Die ÖFB-Noten im Überblick

Tor/Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Teamleistung/Teamchef

