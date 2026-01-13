Defensive Verstärkung: Vienna verpflichtet Marco Gantschnig

Winter-Neuzugang auf der Hohen Warte: Der First Vienna FC sichert sich die Dienste von Marco Gantschnig.

Der 28-jährige Defensivspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027. Zuletzt war der Kärntner in der Herbstsaison bei Austria Klagenfurt im Einsatz.

Vienna-Cheftrainer Hans Kleer: „Marco vereint defensive Qualität mit Spielintelligenz und Erfahrung. Er kann mehrere Positionen in der Abwehr bekleiden, was uns mehr Flexibilität gibt. Zudem ist er ein Spielertyp, der Verantwortung übernimmt und mit seiner Präsenz der Mannschaft Sicherheit vermittelt.“

Marco Gantschnig: „Ich habe mich bewusst für diesen Schritt entschieden, weil ich hier großes Potenzial sehe. Die Gespräche waren sehr positiv, und ich spüre, dass bei der Vienna etwas entstehen kann. Ich will meine Erfahrung einbringen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Entwicklung nehmen.“

Bild: GEPA