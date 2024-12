Del Potro besiegt Djokovic bei emotionalem Abschiedsspiel

In einem tränenreichen Showmatch hat sich Juan Martin del Potro von der Tennisbühne verabschiedet. Vor 15.000 Zuschauern in Buenos Aires besiegte der Argentinier Novak Djokovic mit 6:4, 7:5 und nahm emotional Abschied von seiner Karriere.

Der ehemalige US-Open-Sieger, der mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, bedankte sich bei seinen Fans für ihre unerschütterliche Unterstützung. 22 Einzel-Titel gewann der Argentinier in seiner Karriere

„Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht traurig bin. Ich bin aufgeregt. Für mich ist dieser Abend sehr besonders“, sagte del Potro: „Eure Zuneigung hat meine Seele immer gefüllt. Danke aus vollem Herzen.“

Auch Djokovic sprach von einem „besonderen Tag. Es ist ein bisschen schmerzhaft, dass ich in Zukunft nicht mehr gegen meinen Freund spielen kann“, sagte der 24-malige Major-Champion: „Ich komme von einem Ort, an dem Werte wichtig sind. Und ich glaube, dass Juan Martin ein Vorbild für uns alle ist.“

Von Verletzungen geplagt

Sein letztes Profimatch hatte der heute 36-jährige del Potro im Februar 2022 bestritten, körperlich war es aber schon lange zuvor bergab gegangen. „Seit ich 31 bin, kann ich nicht mehr richtig rennen. Ich kann keine Treppen mehr steigen, gegen keinen Ball mehr treten. Jeden Tag nach dem Aufstehen muss ich sechs bis acht Tabletten nehmen“, hatte er im Vorfeld des Showspiels gesagt und eine lange Leidenszeit offenbart: „Ich möchte doch einfach nur mein Leben ohne Schmerzen führen.“

Der Argentinier gewann insgesamt 22 Titel auf der ATP-Tour, im US-Open-Finale 2009 schlug er Roger Federer in fünf Sätzen. 2018 war er an gleicher Stelle gegen Djokovic in seinem zweiten Grand-Slam-Endspiel chancenlos.

(SID)

Beitragsbild: Imago