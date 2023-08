Demir-Abschied von Galatasaray steht offenbar kurz bevor

Der Abschied von Yusuf Demir von Galatasaray Istanbul wird offenbar immer konkreter. Seit Wochen wird der Offensivspieler mit einem Wechsel zum FC Basel in Verbindung gebracht.

Wie der italienische Transferexperte Nicolo Shira schreibt, soll der FCB vor einer Ausleihe von Yusuf Demir stehen. Obendrein sollen sich die Schweizer für den 20-Jährigen eine Kaufoption sichern.

🚨 Excl. – Yusuf #Demir is one step away to #BaselFC from #Galatasaray on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2023