Demir-Berater klärt auf: “Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, ​​sondern …”

via

via Sky Sport Austria

Aufgrund der längerfristigen Verletzung von Barca-Star Pique, sind die Katalanen auf der Suche nach einem neuen Verteidiger. Einem Bericht der Daily Mail zu Folge ist der Weltmeister von 2014 Shkodran Mustafi ein Kandidat dafür.

Mustafi kommt beim FC Arsenal nur noch selten zum Einsatz und hat auch seinen Platz in der DFB-Elf verloren. Sein Agent Emre Ozturk war bereits im Camp Nou. Allerdings wurde vermutet, er wäre wegen Yusuf Demir in Barcelona. Gegenüber Fox Sports sagte Ozturk aber: “Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, ​​sondern wegen Shkodran Mustafi von Arsenal, den wir auch vertreten.”

Laut spanischen Berichten wird Pique mindestens sechs Monate ausfallen. Außerdem ist der spanische Top-Klub finanziell angeschlagen und muss deshalb mit niedrigem Budget auskommen. Mustafi wäre hierfür ein geeignetes Ziel.

Bild: GEPA